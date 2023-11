Shoot'n'Shout Turbo er et actionplattformspill hvor du setter målet ditt på prøve ved å skyte monstre. Rare fremmede skapninger har invadert jorden, og du er den eneste helten som kan stoppe dem! Plukk opp pistolen og bazookaen din for å eliminere alle fiendene og redde verden i dette fysikkbaserte skytespillet. Sikt forsiktig og skyt alle beistene, men pass på at du ikke går glipp av eller kaster bort kulene dine - ellers er vi alle dømt! Hold nede musen eller trykk lenge for å begynne å sikte. Slipp for å skyte.Shoot'n'Shout Turbo er laget av FM Studio. De har andre flotte skrekkspill på Poki som Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer og Forgotten Hill: Surgery. Ikke glem å spille Pixel Volley også! Du kan spille Shoot'n'Shout Turbo gratis på Poki. Shoot'n'Shout Turbo kan spilles på datamaskinen, telefonen og nettbrettene dine.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Shoot'n'Shout Turbo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.