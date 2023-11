Super MX - Last Season er et 3D motorcross-racing-spill hvor du kjører opp mot 8 andre MX-ryttere rundt forskjellige grusveier! Det er tonnevis av forskjellige tilpasningsalternativer. Fra hjelmer til sykler, løp deg oppover stigen og tjen penger for å få kulere utstyr! Hvis du ikke føler konkurranseånden, kan du også kjøre gratis rundt og se hvilke triks du kan gjøre. Kan du bli den ultimate MX-driveren?Bruk WASD eller piltastene for å flytte Trykk mellomromstasten for å gjenoppta Super MX - Last Season er laget av Barnzmu. Sjekk ut noen av deres andre uformelle spill på Poki: , Super MX - The Champion og Super Star Car!

Nettside: poki.com

