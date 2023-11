Caesar's Day Off er et morsomt simuleringsspill hvor du er Julius Caesar, og du har en ledig dag foran deg. Har du noen gang ønsket å være en utslitt keiser som bare ønsker å nyte en fridag? Du er på rett sted! Gi enkle håndbevegelser for å kommunisere med motivene dine. Når du godkjenner noe, kan du gi et tommel opp-signal. Beveg motsatt vei når du vil at noen skal bli spist av løven din. Tungt er hodet som bærer kronen, men tyngre er kroppen hvis Cæsar ikke bestiller salaten. Godta (Tommel opp) - Pil opp eller Sveip opp Avvis (Tommel ned) - Pil ned eller Sveip ned Cæsars fridag ble opprettet av Seufz Studio. Spill deres andre spill på Poki: Murder.

Nettside: poki.com

