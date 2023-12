Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dungeon Dash med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Dungeon Dash er et actionskytespill der du dykker ned i Dungeon; et sted fullt av monstre og skjulte farer, men også fullt av skatter! Du har to superkrefter i dette spillet. Den første er å senke tiden, noe som gjør det mye lettere å håndtere veldig raske fiender. Den andre superkraften er å ta en rask strek. Med dashbordet kan du skyte fra den ene enden av rommet til den andre! Ikke bare er dette veldig nyttig for å unngå kuler, men det gjør også mye skade å stikke inn i fiender. Dette gjør det til et veldig godt våpen også. Bevæpnet med kreftene dine og favorittvåpenet ditt, må du kjempe mot rom etter rom med fiender. Du må beseire dem alle før du kan fortsette. Vær imidlertid rask! Hvis du ikke skyter fiendene i rommet raskt nok, kollapser taket og spillet er over. Kan du beseire sjefene i Dash Dungeon og finne skatten?

Nettside: poki.com

