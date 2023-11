Bist.io er et tankjager-masse-flerspiller-io-spill! Her kan du ødelegge fiender, få erfaring og forbedre tanken din. Her kan du ødelegge fiender, få erfaring og forbedre tanken din. Spillet er inspirert av NES Battle City, du finner mange referanser til det spillet her.

Nettside: bist.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet bist.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.