Fly helikopteret ditt og skyt på fiender. Bygg murer for å beskytte deg selv og erobre så mye territorium som mulig. Fyll områder for å gå opp i nivå, oppgrader flyet og bygningene dine. Bruk fantastiske superkrefter og slå deg sammen for å beseire fiendene dine og vinn dette kule IO-spillet!

Nettside: defly.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Defly.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.