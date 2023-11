Dinogen Online er et fartsfylt 2D flerspiller ovenfra og ned skytespill med mange våpen, spillmoduser og kart. Spill som menneske eller dinosaur i målbaserte spillmoduser. Lås opp nye våpen, dinosaurer, utstyr, gjenstander og mer ved å tjene XP i spillet. Målbaserte spill: Spill som menneske eller dinosaur i målbaserte spillmoduser, som Team Deathmatch, Capture the Flag eller Destruction. Endless Survival: Spill en av de mange overlevelsesmodusene for å delta i uendelige bølger av fiender, alt fra militsenheter, dinosaurer, helikoptre og mer. Scenario Editor: Lag dine egne kart og oppdrag med den inkluderte Scenario Editor. Editoren er et kraftig verktøy som lar deg gjøre enkle endringer på eksisterende kart eller komplekse splitter nye oppdrag ved å bruke det integrerte triggersystemet. Alle scenarier opprettet med editoren er umiddelbart tilgjengelige i flerspiller, slik at du kan spille kreasjonene dine med venner online.

Nettside: dinogenonline.com

