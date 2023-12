Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Squish Run med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Squish Run er et arkadeplattformspill der du lar de kraftige nevene dine bryte opp hindringene i veien og unngå den forestående squish-maskinen. Målet ditt er å knuse alt i veien for deg, enten det er et monster eller en murvegg, slik at du kan unnslippe den forferdelige squishy skjebnen. Spill alene eller samarbeid lokalt med en venn for å oppleve denne fartsfylte spenningen. Samle mynter og bruk dem på å låse opp nye kule og fargerike karakterer. Kan du fullføre hvert nivå i Squish Run?Flytt - Venstre/Høyre piltasterHopp - Opp-piltastPunch - M eller SpacebarSquish Run ble laget av Brad Erkkila. Spill deres andre uformelle og underholdende puslespill på Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals og Flipchamps Dual Strike. Du kan spille Squish Run gratis på Poki. Squish Run kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

