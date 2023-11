Run 3 er et endeløst løperspill hvor du må navigere ditt lille romvesen gjennom verdensrommet. Run 3 ble laget av Joseph Cloutier og er den tredje delen i Run-spillserien. Run 3 er nå tilgjengelig i HTML5, så du kan spille uten Flash-støtte. Du kan spille onlinespillet gratis på PC-en din. Oppdraget ditt er enkelt: løp så langt du kan og ikke fall! Unngå fallende fliser, hull, feller og mer når du beveger deg fra nivå til nivå. Hvis du støter på veggene, vil skjermen rotere. Dette intense action- og endeløse løperspillet sender deg på en skremmende reise gjennom et svært begrenset område. Du må veilede det lille grå romvesenet mens det krysser territorier i stadig utvikling. Beveg deg langs hvilken som helst vegg for å finne den sikreste ruten og finn ut hvor lenge du kan overleve!Ja, det originale Run 3-spillet kan spilles på Poki uten Flash. Så det er ingen flash for å spille på PC, mobiltelefon og nettbrett!Run 3 er laget av Joseph Cloutier, basert i USA. Han er også skaperen av run and run-2. Run 3 er blant de mest populære spillene på Poki, sammen med andre nettklassikere som Happy Wheels.

