Fluffball er et morsomt ferdighetsspill hvor du spiller som en veldig glatt, fluffy ball. Du trenger presisjon og forventning for å ikke falle ut av kartet! Pass deg for raske svinger! La ingenting stoppe deg i din søken etter å klare alle nivåer! Fluffball er utviklet av Nitrome. Hvert nivå har forskjellige utfordringer. Spillet har fortsatt å være populært den dag i dag! Nyt de fluffy eventyrene dine her på Poki! Rull deg til slutten av nivået uten å falle !Move - WASD eller Arrow KeysFluffball ble laget av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki:

Nettside: poki.com

