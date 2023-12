Test Subject Arena er et plattformspill laget av Nitrome. Reis gjennom et testlaboratorium, og prøv å flykte fra onde forskere! Dette plattformspillet setter deg inn i et mystisk, farlig laboratorium. Forskerne har til hensikt å bruke deg til ondskap, og du må navigere gjennom hvert nivå for å unnslippe. Angrip de andre testpersonene for å overleve! Test Subject Arena er utviklet av Nitrome. Hvert nivå har forskjellige utfordringer. Spillet har fortsatt å være populært den dag i dag! Nyt eventyrene dine her på Poki!Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - PiltasterAction - /Test Subject Arena ble opprettet av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki:

