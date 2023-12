Temple Run 2: Spooky Summit er et endeløst løperspill hvor du flykter fra de grufulle demoniske apene og unngår alle hindringene og fellene som finnes underveis. Det ligner på den klassiske Temple Run 2-opplevelsen, men med et skummelt og Halloween-tema! Vær en varulv og gå gjennom forræderske stier fylt med klissete edderkoppnett, hjemsøkte gresskarspøkelser, giftige slimete elver, skumle mørke huler, skrøpelige beinbroer og mye mer. Men skynd deg! De onde apemonstrene jager deg fortsatt! Spooky Summit-kartet gir litt spenning til den klassiske Temple Run 2-opplevelsen. Er du klar for et kjent, men likevel nytt spennende eventyr? Nyt Halloween-sesongen med et helt nytt kart for å hjemsøke marerittene dine!Temple Run 2: Spooky Summit er et nytt kart i den andre delen av megahiten Temple Run. Den ble laget av Imangi. Spill deres legendariske endeløse løperspill Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall og Temple Run 2: Holi Festival på Poki! Samle gratis mynter, hopp et sekund før du nærmer deg kantene, oppgrader karakteren din statistikk, tid hoppene dine godt over hindringer for dobbelthopp, og sørg for å fullføre scenemålene. Du kan spille Temple Run 2: Spooky Summit i nettleseren din uten å installere eller laste ned gratis på Poki.No. Siden spillet er et uendelig løpespill, er det ingen ende på templet; spilleren spiller til karakteren kolliderer inn i en stor hindring, faller i vannet eller blir forbigått av demonapene. Du trenger en internettforbindelse for å spille Temple Run 2: Spooky Summit på Poki.Evil Demon Monkeys (eller devil monkey) er hovedantagonistene til Temple Run og dens oppfølger, Temple Run 2. De jager spilleren i sin søken etter å hente det gyldne idol. Samle mynter og fyll kraftmåleren i Temple Run 2: Spooky Summit for å låse opp en midlertidig hastighets- og uovervinnelighetsøkning. Åpne "Abilities" og trykk på en kraft du ønsker å forbedre, for eksempel Shield Duration, Coin Magnet og Boost Distance.

