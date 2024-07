Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Moving Truck: Construction med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Moving Truck: Construction er et puslespillplattformspill der du flytter kundenes eiendeler til det nye huset deres i tide uten å skade noe. Styr lastebilen din langs forræderske stier med støt og hindringer. Du vil møte vanskeligheter som jettegryter som er enkle, men også mer avanserte som gigantiske hjul mot klokken som du må kjøre over. Unngå å skade lasten din, ellers vil du miste inntektene dine. Og du kan kjøpe mange fantastiske gjenstander med pengene du har tjent, som en ny lakkering, bilskinn, merkelapper, nye hjul, alt mulig! Ikke glem å bruke Nitro for å maksimere poengsummen din!Flytt til venstre/høyre - A/D eller venstre og høyre piltaster Akselerer - V eller opp piltastMoving Truck: Construction ble opprettet av 7Spot Games. Spill deres andre puslespill på Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, og Truck Loader 5Du kan spille Moving Truck: Construction gratis på Poki.Moving Truck: Construction kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

