Moving Truck: Bounty er et puslespill plattformspill der du overfører last til destinasjonen uten å skade lasten. Kjør fra punkt A til B mens du er oppmerksom på de humpete veiene, miljøfarer som fallende steiner, jettegryter og store innretninger som enten kan gi deg en fartsøkning eller få deg til å søle varene dine. Sørg for å holde feilene til et minimum, slik at de ikke reduserer inntektene dine. Du kan til og med utføre stunts hvis du føler deg modig. Du kan også kjøpe mange fantastiske gjenstander med pengene du har tjent, som en ny lakkering, bilskinn, merkelapper, nye hjul, you name it! Ikke glem å bruke Nitro for å maksimere poengsummen din!Flytt venstre/høyre - A/D eller venstre og høyre piltasterAccelerate - W eller Up ArrowNitro - Space barMoving Truck: Bounty ble laget av 7Spot Games. Spill deres andre puslespill på Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 og Truck Loader 5Du kan spille Moving Truck: Bounty gratis på Poki.Moving Truck: Bounty kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Moving Truck: Bounty. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.