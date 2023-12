Ninja Mouse er et puslespill plattformspill der du er en søt mus som jakter på mat. Infiltrer hus og finn ost ved å gå gjennom skap, skuffer, skap, sofaer, safer og stort sett alt du kan samhandle med! Det er hoppende gåter, hindringer, feller og viktigst av alt smarte katter som venter på å fange deg på fersken. Unngå blikket deres, tid og planlegg bevegelsene dine godt, og slå til når ingen ser. Hvis du ikke kan snike deg forbi en katt, hopp og tråkk på hodet for å avvæpne den. Prøv å samle så mange stjerner du kan, for å få alle 150 vil låse opp et spesielt bonusnivå, og du vil like den overraskelsen. Og ikke glem, du kan hoppe over et nivå hvis du står fast. Har du ferdighetene til å samle hver eneste stjerne og kile av ost?Flytt til venstre/høyre - A/D eller piltasteneHopp - W eller Opp ArrowInteract - ENinja Mouse ble laget av 7Spot Games. Spill deres andre puslespill på Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 og Truck Loader 5Du kan spille Ninja Mouse gratis på Poki. Ninja Mouse kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

