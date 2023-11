Truck Loader 3 er et puslespill hvor du må samle lasten og laste den på en lastebil. Du kjører en gaffeltruck for å samle alle boksene som er spredt over hele nivået. Samle alle boksene for å fullføre nivået. Noen ganger er det nødvendig å trykke på knapper, trekke i spaker og mye mer, for å finne de riktige måtene å samle lasten på. Kan du fullføre alle nivåer i Truck Loader 3? Flytt til venstre/høyre - A/DJump - WPick up-bokser - Sikt og trykk/klikkTruck Loader 3 ble laget av 7Spot Games, en litauisk videospillutvikler og utgiver. De har andre vanedannende spill på Poki: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 og ZOOM-BE 3. De har også lastebilspill som: Truck Loader 2 og lastebillaster 5.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Truck Loader 3. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.