Lands of Blight er et actioneventyrspill hvor du tar kontroll over en karakter som automatisk angriper med noen sekunders mellomrom, og du må overleve de kontinuerlige bølgene av monstre. Bare gå rundt i området og angrip så mange monstre du kan mens du prøver å unnslippe kløen deres. Du vil få erfaring og et nivå opp når du klipper ned dine utallige fiender, på samme måte som andre rogue-lite og rollespill. Og hver gang du går opp i nivå, låser du opp en tilfeldig kraft som vil endre hvordan du spiller spillet. Velg hvilken oppstart du vil motta, da det vil få konsekvenser. Legg strategier for heltens utvikling og sørg for at du bare velger de beste kreftene for å hjelpe deg gjennom natten. Det er krefter som healing, økt angrepskraft, forstørret treffradius og til og med spennende trylleformler som ildkule og lynnedslag. Sørg for at du treffer kistene for å låse opp overraskende priser! Kan du overleve til daggry i Lands of Blight? Flytt - WASD eller piltasteneESC - Pause eller gjenoppta Mellomromstasten - Godta valgLands of Blight ble opprettet av 7Spot Games. Spill deres andre puslespill på Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 og Truck Loader 5Du kan spille Lands of Blight gratis på Poki.Lands of Blight kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

