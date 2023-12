Midnight Drive er et 3D-bilspill som lar deg kjøre rundt i en livlig by om natten, samle diamanter, utføre stunts og rase mot tiden. Tilfredsstill ditt behov for fart ved å akselerere i denne nydelige metropolen! Velg en startbil først, velg en farge og tråkk på gassen. Samle edelstener for å bruke dem på bedre biler og tilpasningsmuligheter. Med bedre biler kan du gjøre bedre stunts og utføre smidigere manøvrer i løkkene. Finn det rosa høydepunktet for å starte et løp, slik at du kan vise alle hvor god du er til å kjøre under press. Er du klar til å låse opp hver bil i Midnight Drive og gjøre alle disse neonlysene til en uklarhet?Midnight Drive er laget av Avix Games. De har mange andre morsomme spill på Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right og To ganger! Du kan spille Midnight Drive gratis på Poki.Midnight Drive kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

