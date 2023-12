Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Breakoid med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Breakoid er en ny versjon av den klassiske blokkbryteren / Arkanoid-spillsjangeren med fantastisk grafikk, grafikk og lyd! Prøv deg i normalmodus og se hvor mange nivåer du kan bryte deg gjennom eller test ut den endeløse modusen og bruk spesielle evner for å komme deg til toppen! Hvis du blir for god for de originale nivåene, prøv nivåeditoren og lag din ultimate blokkbrytende ekstravaganza! Bruk musen til å flytte åren fra side til side for å slå ballen. På mobil klikker du på padlen og sveiper deretter på skjermen for å flytte rundt! Breakoid er laget av Supernice.Games. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Breakoid. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.