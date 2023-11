The Pillar er et førstepersons puslespill som utspiller seg på en mystisk øy. Beveg deg rundt i den vakre mystiske verdenen og løs alle gåtene for å fullføre denne demoen! Grafikken og lydsporet er vakkert, og gåtene blir sakte vanskeligere og vanskeligere. Dette er den siste spennende oppføringen i sjangeren mystiske puslespill. Kan du fullføre denne demoen for The Pillar?Finn gåtene for å løse dem ved å klikke og dra flisene. Move - WASDThe Pillar ble laget av PaperBunker s.r.o. Dette er deres første spill på Poki.

Nettside: poki.com

