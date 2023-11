CircloO er et puslespill, hvor du kontrollerer en ball innenfor en stor sirkel. Du må rulle ballen rundt sirkelen for å fullføre nivået. I circloO må du bruke momentum for å bekjempe tyngdekreftene. Rull frem og tilbake, og prøv å hoppe over de runde hindringene i veien. Hvert nivå består av flere deler, og hver ny del vil øke nivået i størrelse! Spillene sparer tiden du bruker på å fullføre et nivå. Så når du spiller om et nivå, vil din beste tid (og beste tid per del) vises i øverste venstre hjørne. På denne måten kan du prøve å slå dine egne tider og sette ny rekord for hvert nivå. Spillet har 20 nivåer, hvorav 6 er merket som vanskelige. Spillet har også et fint lydspor som hjelper deg å holde deg rolig og samlet under vanskelige nivåer. Kan du slå alle nivåene og bli en CircloO-mester?Move - W/A/S/D eller piltasteneCircloO ble laget av den nederlandske utvikleren Florian van Strien.

Nettside: poki.com

