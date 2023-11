CircloO 2 er den offisielle oppfølgeren til CircloO, et hyggelig dyktig spill hvor du har kontroll over en ball innenfor en større sirkel. Akkurat som forgjengeren prøver du å komme deg til den lille sirkelen for å gå til neste del av nivået. Bruk hastigheten din til å rulle over hindringer og nå målet ditt. Spillet har 24 splitter nye nivåer! Alle nivåer kaster nye hindringer i veien for deg. Kontroller ballen dyktig, og bruk momentumet ditt! Prøv å slå din egen tid ved å fullføre nivåene flere ganger. Spillet har også et helt nytt fint lydspor av Stijn Cappetijn. Kan du slå CircloO 2 og sette den beste tiden på hvert nivå?Kontroller:Move - W/A/S/D eller piltasterOm skaperen: Florian van Strien skapte CircloO-serien. Han er en dyktig nederlandsk utvikler med spill som den originale CircloO og The Final Earth 2 som begge kan spilles på Poki.

Nettside: poki.com

