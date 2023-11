Jumphobia er et plattformspill hvor du automatisk hopper når du møter en kant. Spillet har 250+ rom fordelt på 25 nivåer. Hvis du er i stand til å fullføre hele spillet, er det en flott nivåprodusent der du kan lage dine egne nivåer og laste dem opp slik at andre spillere kan spille dem! Spillet har noen smarte gåter og plattformspill, slik at hvert nivå føles friskt. Kan du fullføre hvert nivå? Eller vil du begynne å lage dine egne nivåer for fellesskapet å spille? Flytt – pil opp Tilbakestill siste sjekkpunkt – trykk på R Tilbakestill rom – hold R Shoot – z Bytt våpen – xJumphobia ble opprettet av Wix Games. Wix Games er kjent for Duck Life-serien, og spill som Ant Art Tycoon!

Nettside: poki.com

