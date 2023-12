Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Boss Level Shootout med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Boss Level Shootout er et arkadespill hvor du er en ung spiller ved navn Billy som blir sugd inn i retrokonsollen sin - og målet ditt er å slå alle sjefer i spillet. Hver sjef har forskjellige evner og personlighet, så du må studere bevegelsene deres før du angriper dem. Det er 10 forskjellige nivåer og 10 forskjellige sjefsutfordringer. Etter hvert vellykket boss-nederlag kan du tjene og bruke mynter for å oppgradere ferdighetene og våpnene dine. Sørg for å løpe fort slik at du kan unngå fiendens angrep. Har du styrken og smidigheten som trengs for å fullføre alle 10 nivåene i Boss Level Shootout? Flytt - WAD eller piltasterSkyt - Z eller KEnter - Enter (Return) Boss Level Shootout ble laget av Mini Duck Games. Spill de andre spillene deres på Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai og Street Ball JamDu kan spille Boss Level Shootout gratis på Poki.Boss Level Shootout kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Boss Level Shootout. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.