Doctor Teeth er et morsomt ferdighetsspill laget av Mini Duck Games. I dette spillet påtar du deg rollen som en tannlege og din jobb er å ta vare på pasientenes tannproblemer. Bruk forskjellige verktøy for å fylle hulrom, behandle dårlig ånde og trekke ut tenner. Trykk eller klikk på et hvilket som helst verktøy du ser på skjermen for å utstyre det. Du kan holde nede fingeren eller museknappen for å bruke verktøyet på området du vil behandle. Du kan bruke stetoskopikonet hvis du står fast og trenger et hint. Du kan lære mer om tannhygiene mens du ser på pasientens morsomme reaksjoner mens du spiller dette spillet. Kan du behandle alle pasientene og gi dem et smil på millioner av dollar? Trykk eller klikk på et verktøy du ser på skjermen for å utstyre det. Du kan holde nede fingeren eller museknappen for å bruke verktøyet til området du ønsker å behandle. Doctor Teeth ble laget av Mini Duck Games. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

