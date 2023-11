Duck Life: Battle

Ta tak i anda og kom til kamp! Det siste Duck Life-spillet er her og bedre enn noen gang. Gå til treningsstudioet for å trene anda og gjøre dem klare til kamp. Kjemp mot andre ender langs veien for å vinne gjenstander som du trenger for å komme deg videre på reisen din for å bli den ultimate andekjemperen. Mus - klikk for å flytte, kjempe og treneDuck Life Battle er det siste i Duck Life-serien sammen med ducklife-space og det originale Duck Life laget av Wix Games. Et annet morsomt spill av denne skaperen er Ant Art Tycoon.

Nettside: poki.com

