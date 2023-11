Duck Life 2 er et eventyrspill hvor du trener anda til å rase i ulike disipliner som løping, flyging, svømming og klatring for å bli den beste andeeventyreren i verden. Tjen mynter ved å trene eller kappløpe andre ender. Det er fem steder for løp: Skottland, England, Egypt, Hawaii og Japan. Bare sørg for at anda din har litt utholdenhet før neste løp ved å mate den med frø. Og ikke glem å bruke dine hardt opptjente andekroner på kult tilbehør!Løping - Bruk pil opp-tasten for å hoppe. Flying - Bruk venstre og høyre piler for å lede anda. Svømming - Bruk pil opp for å hoppe, pil ned for å dykke og høyre og venstre pil for å flytte rundt. Klatring - Bruk venstre og høyre piltast for å hoppe mellom veggene i canyon.Duck Life 2 er laget av Wix Games, basert i Storbritannia. De er også skaperne av Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 og Duck Life: Battle. Spill dem gratis på Poki!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Duck Life 2. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.