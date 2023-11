Eggys Big Adventure

Det er eventyrtid for vennen vår Eggy mens han hopper og løper over verdener for å samle så mange egg som mulig! Manøvrere gjennom store og små hindringer for å komme deg til neste dør. Hvis du har samlet nok egg i verden, vil du kunne gå videre til neste! Kontroller: Venstre/høyre piler - Flytt til venstre/høyre Pil opp - Hopp E - Gå inn døra Om skaperen: Eggy Games er også skaperen av Eggbot vs Zombies.

Nettside: poki.com

