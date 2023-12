Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Orange med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Orange er et puslespill hvor hvert nivå er fundamentalt forskjellig. Det er 25 unike og vakkert utformede gåter, og du må tenke utenfor boksen for å løse dem alle. Bruk gjerne lyspæreknappen som vises i øverste høyre hjørne hvis du står fast på et nivå. Merk at det er flere hint for hvert nivå, sørg for å lese alle. Hvor raskt kan du fullføre alle 25 nivåene og fullføre Orange?

Nettside: poki.com

