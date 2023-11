Bonk Beach Ball er et 3D-fysikk- og balansespill hvor du drar en stor strandball rundt og sikter mot hullet inne i livbøyen. Hold ballen ute av vannet, ellers taper du runden! Husk at du har et begrenset antall hopp, og nivåene vil bli stadig vanskeligere etter hvert som du avanserer. Du må betale den største oppmerksomheten for å være best i Bonk Beach Ball. Fortsett, vis oss hvordan du ruller! Bruk musepekeren eller fingeren til å dra og flytte ballen rundt. Jump - SpaceBonk Beach Ball er laget av Fumingo Games. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bonk Beach Ball. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.