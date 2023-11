Basket & Ball er et basketballspill uten like. Ved å kombinere sportene og puslespillsjangre, tvinger spillet deg til å finne ut kreative måter å få ballen i kurven! Din jobb er å sprette basketballen og score gjennom et bredt utvalg av fysikkoppgaver. Samle massevis av bonuser før du senker skuddet i Basket & Ball! Hvor høyt kan du score?Sprett ball - Venstre museknapp eller SpaceMove - PiltasterBasket & Ball er laget av Sun Temple. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

