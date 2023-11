Basketball FRVR er et enkelt og lett å lære, men likevel utrolig morsomt skytespill for basketballbøyler. Spill så lenge du kan og få bonuspoeng ved å ikke treffe felgen. Spillet har ingen tidsbegrensning, men den bevegelige kurven er en utfordring for erfarne spillere. Basketball FRVR-funksjoner: - Enkle morsomme kontroller - Flott arkadefysikk - Vakker grafikk - Utrolig lyddesign og musikk

Nettside: basketball.frvr.com

