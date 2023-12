kORi WALk er et ferdighetsspill der du prøver å holde deg på to beina på en forrædersk plattform med en farlig vannmasse. For å kontrollere lemmene dine, må du bruke markøren som en sprettert. Klikk og dra musen for å trekke deg tilbake, og slipp for å skyte de dumme, floppy bena fremover. Vær oppmerksom på hvilket ben du slenger, ellers kan du floppe i vannet og tape spillet. Passer alle slags korte og brede hull uten å røre vannet, trykk på flagg for å aktivere sjekkpunkter, og samle kjempegode gulrøtter underveis for å sammenligne poengsum med vennene dine. Ikke glem å dele kORi WALk med vennene dine slik at du kan sammenligne poengsummene dine! Flytt - Klikk, dra og slipp venstre museknapp for å kaste karakteren kORi WALk er laget av Korigame. Dette er deres første spill på Poki: Climb FlingDu kan spille kORi WALk gratis på Poki.kORi WALk kan spilles på datamaskinen din.

Nettside: poki.com

