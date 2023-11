Super Falling Fred er et gratis nettspill og den siste utgivelsen i "Fred-serien" laget av Dedalord. Du spiller dette spillet ved å prøve å falle ned så lenge du kan prøve å unngå å treffe gjenstander som kommer i veien. Ved å unngå hindringer ved å bruke tastaturet får du poeng over tid. Akkurat som i Running Fred er det uendelige mengder belønninger å tjene, jo lenger du faller ned. Hvordan spille? Du kan flytte karakteren din ved å bruke piltastene på tastaturet for å unngå hindringer. Unngå spesielt å treffe hodeskallen til karakteren din. Ved å samle mynter i løpet av høsten kan du kjøpe spesielle power-ups eller aktivere nye karakterer.Hvilke karakterer er tilgjengelige?- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outtragious B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaFinnes det noen juksekoder? Vi er ikke klar over noen juksekoder. Hvis du vet en juksekode, send oss ​​en melding som vi kan dele her. Hvem har laget Super Falling Fred? Dedalord er skaperen av Super Falling Fred, som er en del av den større Fred-serien. De har også laget Running Fred og Skiing Fred! Skaperne er basert i Argentina, Sør-Amerika.

Nettside: poki.com

