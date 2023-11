Running Fred er et actionspill med flere spillmoduser laget av Dedalord. Kan du ta kontroll over vår gale helt Fred mens han løper for livet? Å løpe Fred gir deg kontroll over Fred mens han tar seg gjennom slott og mer. Men vær forsiktig! Det er fare ved hver sving som venter på å knuse Fred til sin blodige kjerne. Spill Running Fred på Poki og opplev flere spillmoduser: eventyr, utfordring og uendelig overlevelse! Kontroller: Piltastene - Flytt Fred Om skaperen: Running Fred er laget av Dedalord, et studio basert i Argentina. De er skaperne av Fred-serien, inkludert Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred og flere. Teknologi: Dedalord oppdaterte de klassiske Running Fred-spillene til en HTML5-bygg som du nå kan spille gratis online på Poki!

Nettside: poki.com

