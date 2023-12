Cat's Party er et fysikkbasert ferdighetsspill hvor du er en katt alene i den mørke byen som prøver å komme seg til sikkerheten til andre kattekamerater. Det er en kattefest på taket, og jobben din er å nå den. Dra og slipp markøren eller fingeren for å sende katten til å fly opp. Hold fast i vinduskarmer, plattformer, rør, og i grunnen alt du kan låse deg fast i - og hopp høyere! Vær forsiktig siden veien til toppen ikke er en kakevandring: Du vil møte bevegelige hindringer, forsvinnende plattformer og uvennlige mennesker som vil skyve deg fra balkongen deres. Sørg for å plukke opp matbitene som er spredt rundt, slik at du kan kjøpe kule skinn til katten din! Del Cat's Party med vennene dine og hold festen i live! Dra og slipp markøren eller fingeren for å få katten til å fly opp. Nå terrassefesten på toppen uten å falle av. Cat's Party ble laget av Sakkat Studio. De har mange andre tenke- og ledelsesspill på Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! og DescentDu kan spille Cat's Party gratis på Poki.Cat's Party kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Cat's Party. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.