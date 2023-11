Crossy Road er et arkadespill laget av Hipster Whale med gameplay som ligner på det klassiske Frogger-spillet. I Crossy Road må du unnvike trafikk, hoppe over tømmerstokker, omgå tog og samle mynter. Pass på at du ikke står stille for lenge, ellers er du toast! Hvert Crossy Road-spill gir deg mynter som kan brukes til å låse opp spennende nye karakterer. Bare på Poki kan du spille Crossy Road eksklusivt online gratis i nettleseren. Ser du etter flere spill å spille? Ta en titt på siden for populære spill. Bruk piltastene for å bevege deg sidelengs eller fremover. Ikke stå i veien for kommende biler, eller andre innkommende gjenstander.

