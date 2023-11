Jelly Venture er et plattformspill hvor du er en shapeshifter som ønsker å gjenforenes med hunden sin. Du har muligheten til å forvandle deg selv til gelé og slynge deg over når du vil. Karakteren din vil automatisk løpe fremover, du må dra fingeren eller musepekeren over spillområdet og slippe for å hoppe og holde deg til en overflate. Du har også muligheten til å presse deg gjennom veldig trange åpninger og tunneler. Men med stor makt følger stort ansvar, og du kan finne deg selv i noen klissete situasjoner hvis du ikke er forsiktig! For å komme deg av en plattform du sitter fast på, må du kaste deg ut av plattformen og lande på en annen trygg. Unngå pigger, feller, vann og andre miljøfarer. Samle mynter og stjerner slik at du kan bruke dem på kule skinn og tilpasningsmuligheter. Det er forskjellige verdener med sin unike følelse av visuell atmosfære. Er du klar til å utforske alle verdener i Jelly Venture?Jelly Venture er laget av Terminarch Games. De har andre morsomme arkade- og flerspillerferdighetsspill på Poki: JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture lar deg kontrollere Youtuber Jelly mens han legger ut på et oppdrag for å gjenforenes med den bedårende valpen Nala. Sjekk ut hans siste innlegg, tweets og musikk. Du kan spille Jelly Venture gratis på Poki. Jelly Venture kan spilles av på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

