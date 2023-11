Agar.io og slither.io hadde et mutantbarn. Dette online flerspilleren er et søtt spill med mye konkurranse! Gå opp på nivå etter at du har startet: Velg ditt egendefinerte kallenavn og begynn som en Dogi. Kjemp mot andre og spis så mye du kan så lenge du kan. Pass på - de andre spillerne vil prøve å bite deg bakfra! Å spise spill som dette krever at du spiser frukt for å vokse halen (dette beskytter deg mot å bli bitt og miste mer enn 50 % masse). Skynd deg og spis andre spillere for å vokse til ditt maksimale potensial. Gå opp på nivå og utvik skapningen din med 6 evolusjoner og over 20 oppgraderingsferdigheter å velge mellom! Skynd deg, skli, løp, klaff og mer! Oppgrader og lås opp 9 skapninger mens du går! Dette utfordrende, men uformelle spillet er morsomt for tenåringer og voksne i alle aldre! Et ferdighetsspill, har du det som trengs for å komme deg inn på ledertavlen? Dette vanedannende spillet vil oppmuntre deg til å nå toppen! Bli konge av bakken på egenhånd eller utfordre vennene dine til å slå deg! Dyrespill krever ferdigheter – har du det som trengs?

Nettside: creatur.io

