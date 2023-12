Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Up Together med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

I Up Together er målet ditt å hoppe helt til toppen! Velg din favoritt frukt eller grønnsak, velg et fint navn og sett ut på et parkoureventyr. Gå på blå blokker for å få en fartsøkning og hopp ekstra langt, men unngå de røde blokkene! Jo høyere du kommer, desto bedre blir din plass på ledertavlen, så prøv å komme så langt du kan. Og hold øynene åpne, det kan være noen hemmeligheter som gjemmer seg rundt... Har du parkourferdighetene til å komme til toppen av Up Together?

Nettside: poki.com

