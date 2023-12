Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Last Warriors med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Plukk opp sverdet ditt og gå inn i ringen i Last Warriors! Velg favorittkarakteren din fra en liste på åtte og kjemp mot vennene dine. Hver kriger har sin egen spesialitet. Haru the Ninja er for eksempel veldig rask og kan hoppe veldig høyt, men angrepene hans er ikke like sterke som jegeren Kalah. Prøv hver fighter for å se hvilken som passer best til spillestilen din! Hvis du spiller alene, kan du gå inn i turneringsmodus! Her møter du alle krigerne etter hverandre. Bare den sterkeste og mest dyktige fighteren kan komme til slutten og møte den endelige sjefen. Vil du være i stand til å beseire dem og bli Champion of Last Warriors?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Last Warriors. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.