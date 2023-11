Crazy jump.io er et morsomt online flerspiller-kampspill! Online og enkelt iogame! Gå inn på arenaen og møt de andre gale hopperne i kjølig kamp. Beveg deg, hopp og knus, og bombarder motstanderen din. Det er et spill som er lett å spille. Små mennesker ble født på en øy. Du må slå andre små mennesker i sjøen for å vinne.

Nettside: crazyjump-io.com

