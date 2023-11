ZomboTag er et arenakampspill hvor du må infisere alle menneskene på hvert nivå ved hjelp av din stadig økende hær! Bare jag og beseire fiender rundt hver forskjellige arena for å gå opp i nivå og samle oppgraderinger for å gjøre deg og hæren din sterkere! Dine to viktigste allierte er hoppere og mobs: hoppere vil hoppe mot fiendene før de kommer tilbake til deg (tenk som zombie-boomeranger) og mobben vil bare sitte ved din side og angripe den som er nærmest! Beseire sjefer, øk hæren din, bli sterkere og se hvor lang tid du kan ta på arenaen!

Nettside: poki.com

