Merge Arena er et 3D-tårnforsvarsspill som handler om å forsvare territoriet ditt fra forskjellige typer fiender mens du hele tiden forbedrer hæren din. Spillet fungerer med et sammenslåingssystem som gjør at identiske enheter kan kombineres til en enkelt, sterkere enhet. Slå sammen enhetene dine og forbedre dem slik at de kan angripe de onde monstrene som kommer for å angripe ditt vakre rike! Den gule knappen nedenfor vil starte en ny kamp. Før hver kamp, ​​sørg for at du utvider de tilgjengelige enhetene og sporene ved å bruke de to knappene nederst til høyre. Ring hjelp fra magikere, bueskyttere og gigantiske riddere! Kamper vil gi deg erfaring og gull, men statskassen din vil også generere penger alene. Bruk inntektene dine forsiktig for å styrke din styrke og beskytte alle innbyggerne dine mot skade. Du kan også bruke nøklene du har tjent til å ha flerspillerkamper mot ekte spillere! Del Merge Arena med vennene dine og finn ut hvem som kan bygge det sterkeste fortet og holde det i lengst tid! Dra og slipp identiske enheter for å slå dem sammen til en sterkere enhet. Knappen under siden vil starte en ny kamp. Pass på at du utvider de tilgjengelige enhetene og sporene ved å bruke de to knappene nederst til høyre.Merge Arena er laget av EasyCats. Spill det andre spillet deres på Poki: Archer CastleDu kan spille Merge Arena gratis på Poki.Merge Arena kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

