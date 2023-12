Dual Cat er et puslespillplattformspill der du er en katt som leter etter kattekameraten sin i et mystisk laboratorium fullt av hindringer. Etter å ha blitt kidnappet av en haug med mystiske roboter, må du bruke de nye kreftene dine for å holde deg i live og unnslippe det farlige anlegget som er fullt av roboter og maskiner som prøver å låse deg inne. For å fullføre et nivå, må du samle stjernene og deretter plukke fisken opp. Du har kraften til å spille død veldig effektivt. Bruk denne kraften til å være midlertidig uovervinnelig når du er i en farlig situasjon - de angripende fiendene vil bare passere gjennom deg som om du er et spøkelse. Men det er en hake: Du kan ikke bevege deg når du spiller død. Så sørg for at du deaktiverer denne strømmen så snart faren har passert, og gå raskt videre. Sørg også for å utforske alle kriker og kroker, og samle alle tre stjernene på hvert nivå for å låse opp den spesielle saken. Kan du fullføre hvert nivå i Dual Cat? Flytt - A/D eller Venstre/Høyre piltaster Bruk/Deaktiver strøm - FRestart - RDual Cat ble laget av Seal Unicorn Games. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Dual Cat gratis på Poki. Dual Cat kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

