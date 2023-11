Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Hvem er? 2 Brain Puzzle & Chats er et puslespill der du må finne ledetråder gjennom samtaler med forskjellige karakterer. Som oppfølgeren til det morsomme gåtespillet Who is? , denne gangen Hvem er? 2 tilbyr mer enn hundre utfordrende scenarier. For å lykkes må du stille de riktige spørsmålene, samle nyttig informasjon og lage smarte svar! Det er ikke nok å finne ledetrådene! Du må også tenke ut av boksen for å løse alle spørsmål. Er du flink til å snakke med folk for å finne ledetråder og legge puslespill? Det er ditt spill!

Nettside: poki.com

