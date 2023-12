Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Candy Crush Jelly Saga med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Det er en ny spiller i byen, den slingrende, vibrerende Jelly Queen, og hun er her for å utfordre deg til et spill Candy Crush Jelly Saga! Uansett hva favorittbevegelsene dine er, er det bedre å håpe at de er geléaktige nok til å kjempe mot den mektige Jelly Queen. Det ustoppelig spredbare spillet! Nye Candy Crush Jelly Saga er full av herlige spillmoduser, funksjoner og sjefskamper med Jelly Queen! Spill som Jenny, vis frem Jellylicious-bevegelsene dine og bytt på å bytte Candies mot den jiggling Jelly Queen. Hvert søtt trekk vil spre mer gelé og den som sprer mest vil vinne nivået! Det er fantastiske nye godterier, en fantastisk ny booster og en drømmende tretoppverden å utforske i Candy Kingdom også! Royal Championship er den nye VS-modusen i Candy Crush Jelly Saga. Spillerne vil konkurrere 1:1 i raske spillrunder i sanntid! Vinn en stor bunt med belønninger ved å fullføre en påfølgende seiersrekke og avslutte på den øverste halvdelen av ledertavlen. Jo høyere posisjon, jo større belønning! Har du det som skal til? Ta på denne herlige sagaen alene eller spill med venner for å se hvem som kan få høyest poengsum!

Nettside: king.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Candy Crush Jelly Saga. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.