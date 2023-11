Tower Crush er et tårnforsvarsspill laget av Impossible Apps. Bygg tårnet ditt med opptil seks etasjer, last dem med våpen, oppgrader, utvikler deg og beseire motstanderne dine i fantastiske kamper! Kom opp med din egen kampstrategi med åtte unike klasser (Warrior, Paladin, Undead, Orc, Viking, Wizard, Fire Elemental, Stone Golem) og ti vanvittig kraftige våpentyper (Machine Guns, Cannons, Flame Guns, Bomb Launchers, Shockwaves, Rakettkastere, lasere, teslaer, iskanoner, mektige plasmakanoner). Med over 280 nivåer i kampanjemodus og uendelig moro i flerspillermodus, vil hver kamp føles som en annerledes opplevelse. Er du klar til å knuse motstanderens tårn? For ære og ære! Klikk eller trykk på en av tårnetasjene dine for å velge den, og klikk eller trykk på en av fiendens etasjer for å angripe. Vær oppmerksom på oppstartsikonene når de dukker opp i nærheten av tårnet ditt for å bruke power-ups som Shield, Healing, Thunderstorm, Ice og mer.Tower Crush ble laget av Impossible Apps. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Tower Crush. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.