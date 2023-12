Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blumgi Dragon med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Blumgi Dragon er et søtt actionspill hvor du blir alle slags fantastiske drager som deltar i spennende arenakamper mot bombefiender! Oppdraget er å redde andre drager fanget av disse eksplosive fiendene. Spillet er enkelt: et enkelt trykk eller klikk avfyrer en ildkule, mens et annet trykk teleporterer deg til ildkulens plassering. Den beste delen? Slå deg sammen med venner for å kontrollere dragene dine sammen! Er du klar til å bli den ultimate dragemesteren?

Nettside: poki.com

