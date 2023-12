Blumgi Castle er et ferdighetsspill hvor du utstyrer forskjellige eksplosiver og spesielle våpen for å senke fiendene dine i vannet. Blås fiendene dine i luften, eller riv bakken de står på! Bruk indikatoren rundt karakteren din for å sikte, hold nede handlingsknappen for å stille inn intensitet, og slipp for å regne bomber over monstre. Du vil fullføre et nivå vellykket hvis hver skapning i nivået er beseiret. Du vil låse opp en helt ny kul karakter med få nivåer, så sørg for at du spiller som hver eneste av dem! Sørg for å sjekke de spesielle våpnene på toppen - siden det er virkelig underholdende som større eksplosjoner, buzzsaw, dynamitter, laserstråler og til og med den berømte teleporterende basketballen fra søskenspillet Blumgi Ball! Det er ingen riktig måte å klare et nivå på, så skap gjerne ødeleggelse og nyt dette vanedannende ferdighetsspillet til det fulle!Blumgi Castle ble skapt av Blumgi, et spillutviklingsstudio basert i Frankrike. Spill deres legendariske ferdighetsspill på Poki: Blumgi Ball, Blumgi RocketBlumgi Castle er gratis å spille på Poki.Blumgi Castle kan spilles på både datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

